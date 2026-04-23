Venezuela presenta en Guyana plan para erradicar la fiebre aftosa

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Una delegación venezolana se encuentra en Georgetown, Guyana, participando en la 52.ª Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (Cosalfa 52).

El encuentro marca un hito en el esfuerzo conjunto entre el sector privado y el Estado para elevar los estándares sanitarios del campo venezolano, agrega un reporte en NDP.

Por el sector primario privado asiste José Labrador, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y presidente de Funvessa, mientras que la comitiva gubernamental es encabezada por Wilmer Alcaza, director del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai).

Durante la cita internacional, Venezuela presentó el Plan PROFA 2026-2030, una hoja de ruta técnica que recibió felicitaciones de los delegados de los 13 países miembros de la Cosalfa.

El proyecto cuenta con el respaldo de organismos multilaterales clave como Panaftosa/OPS, FAO, OMSA e IICA, quienes validaron los esfuerzos organizativos del sector productivo nacional.

José Labrador fue enfático al señalar que el objetivo es que Venezuela deje de ser "la última frontera del continente con riesgo de este virus".

La erradicación de la aftosa es el paso previo indispensable para que la ganadería venezolana pueda emular los modelos de éxito de Paraguay y Uruguay, convirtiéndose en un motor de exportación y una contribución sólida al PIB nacional.

Además del perfil internacional, el robustecimiento del sector ganadero busca garantizar la satisfacción de la demanda interna con productos de alta calidad sanitaria.

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