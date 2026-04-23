Delcy Rodríguez firma decreto para Reforma Judicial: Fiscal General encabeza la consulta popular

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Este jueves 23 de abril, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, instaló formalmente la comisión que llevará a cabo la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.

El acto se realizó en el Palacio de Miraflores con la presencia de representantes de los diferentes poderes del Estado venezolano.

La mandataria explicó que esta iniciativa busca saldar una deuda pendiente con los ciudadanos, permitiéndoles participar directamente en el debate sobre el sistema judicial. El objetivo principal es garantizar que todos los venezolanos tengan un acceso a la justicia que sea rápido, imparcial y sin distinciones de ningún tipo.

Una consulta en todo el territorio

La comisión tiene la tarea de recorrer el país para recoger las opiniones de la población sobre los cambios necesarios en el sistema penal. Durante la actividad, se firmó el decreto que pone en marcha este proceso de diálogo nacional.

Según declaraciones de la mandataria, la intención es que la voz del pueblo ayude a definir las bases de un nuevo sistema que evite irregularidades o abusos de poder.

Avances y derechos humanos

Rodríguez destacó que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y que, aunque se lograron mejoras previas, es necesario profundizar las reformas. Mencionó que estas acciones buscan responder al pedido cotidiano de las personas que esperan recibir un buen trato y soluciones eficientes al acudir a un tribunal.

Funcionamiento de la comisión

El Fiscal General de la República, Larry Deboe, fue nombrado secretario de esta instancia para organizar el trabajo inmediato en todas las regiones. Por su parte, el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello señaló que esta consulta refuerza el protagonismo de la gente en la toma de decisiones, mencionando que ya se dieron pasos tecnológicos importantes, como las audiencias a distancia, pero que aún queda mucho por mejorar.

Impacto de la amnistía y labor legislativa

En relación con el sistema de justicia, se informó que la Ley de Amnistía benefició hasta ahora a más de 8.600 personas, ofreciendo resultados positivos en cuanto a apertura.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que miles de ciudadanos solicitaron ser incluidos en esta ley y puso al parlamento a disposición de la consulta para ayudar a eliminar problemas como el castigo injusto a los sectores más humildes.

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