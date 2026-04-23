John Barrett llega a Caracas para acelerar el "Plan Trump" en Venezuela

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Este jueves 23 de abril, arribó a Caracas. John Barrett, el diplomático designado recientemente como el nuevo encargado de negocios de los Estados Unidos (EEUU) en Venezuela.

La embajada estadounidense reveló las primeras imágenes de Barrett desde el aeropuerto internacional de Maiquetía y en reunión con Oliver Blanco, vicecanciller para Europa y América del Norte.

"Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países. Es un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela", es el escrito que acompañan las fotos del alto funcionario.

A su vez, Blanco también posteó en sus redes sociales: "En nombre de la Pdta. (E) @delcyrodriguezv dimos la bienvenida a Venezuela al nuevo Encargado de Negocios de EEUU, John M. Barrett, con quien aspiramos seguir desarrollando una relación de respeto mutuo, cooperación bilateral y trabajo orientado al beneficio de nuestros países".

Barrett sustituirá a Laura Dogu, nombrada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

El diplomático viene de ser encargado de negocios en Guatemala. También ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en Perú y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

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