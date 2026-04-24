Instalan mesa de diálogo para mejorar salarios de maestros: detalles

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Con el objetivo de articular soluciones reales ante la situación económica actual, el Movimiento de Maestras y Maestros Bolivarianos de Caracas instaló formalmente la Mesa de Diálogo por la recuperación del ingreso económico.

Canales informativos oficiales del Ministerio de Educación informan que este espacio de debate busca unificar las voces del sector.

Se prevé presentar una hoja de ruta clara que impacte positivamente en la calidad de vida de los educadores.

De acuerdo con el reporte, el encuentro integra activamente al personal docente, administrativo, obrero y a las cocineras de la Patria.

El propósito fundamental es debatir propuestas concretas que permitan fortalecer el bienestar integral de todos los trabajadores de las instituciones educativas de la capital.

Wilmer Vásquez, integrante del movimiento docente, destacó que desde hace unos días empezaron con fuerza a debatir, a discutir distintas propuestas para fortalecer el gremio.



“Venimos de realizar manifestaciones, concentraciones, marchas en todos los municipios del país, estados la semana pasada, donde participaron más de 116.000 personas del sector educativo, maestros y maestras. En medio de toda esa activación, decidimos esta semana realizar un diálogo nacional en todas las instituciones educativas de nuestro país, en los municipios y en los estados para seguir debatiendo la importancia de que nos levanten las sanciones para que se mejoren los ingresos económicos y garantizar profundizar y mejorar el bienestar de los maestros y maestras”, cita una NDP.

La meta final es alcanzar un acuerdo que blinde los ingresos del personal frente a la volatilidad económica actual.

Es importante resaltar que la intención de que estas propuestas sean escuchadas en el palacio presidencial responde a la alta expectativa de los trabajadores, quienes aguardan anuncios oficiales sobre bonos de protección o un posible ajuste en el tabulador salarial.

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