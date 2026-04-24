Primeras imágenes de Gustavo Petro junto a Delcy Rodríguez: avances

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se encuentra en el palacio de Miraflores, en Caracas, donde fue recibido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El encuentro en la sede del Ejecutivo venezolano marca el inicio de una jornada de trabajo enfocada en resolver los problemas de seguridad que afectan a la población en las zonas limítrofes.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía y ser recibido por el canciller Yván Gil, el mandatario colombiano se trasladó directamente al palacio presidencial. Esta reunión ocurre después de que se suspendiera un encuentro anterior en la frontera, por lo que ambos gobiernos buscan ahora concretar acuerdos que quedaron pendientes en la agenda bilateral.

Prioridad en la vigilancia de la frontera

La reunión se desarrolla bajo el marco del Encuentro Presidencial Colombia-Venezuela, con el objetivo de frenar el avance de grupos armados en los más de 2.000 kilómetros de territorio compartido.

Petro llegó acompañado por una delegación de jefes militares y policiales para coordinar acciones directas en puntos críticos como el Catatumbo, donde la violencia y los cultivos ilícitos generan una crisis constante.

Cooperación contra el crimen organizado

Ambos mandatarios analizan los informes técnicos de equipos que trabajaron previamente en mecanismos para combatir el narcotráfico y el contrabando. Debido a que la frontera se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía, el control de estos espacios requiere un esfuerzo conjunto para desarticular a las bandas que operan en la región y mejorar el paso legal de ciudadanos y mercancías.

Temas de la agenda binacional

Mientras el equipo colombiano enfatiza la necesidad de reforzar la presencia estatal en la zona selvática, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene reserva sobre los puntos específicos de interés para el lado venezolano.

Se espera que el diálogo en Miraflores permita reactivar los canales de comunicación directa entre las fuerzas de seguridad de ambos países para estabilizar la situación en la frontera.

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