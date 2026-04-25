¿La Ley de Amnistía llegó a su fin?: Jorge Arreaza los aclara

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El presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía , Jorge Arreaza, precisó que el instrumento legal sancionado el pasado 19 de febrero mantiene su vigencia jurídica y operativa.

El funcionario aclaró que el proceso de recepción de solicitudes no se ha detenido.

​A través de sus canales oficiales, Arreaza explicó el contexto de las declaraciones recientes de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, señalando que la ley ya ha cumplido con gran parte de su objetivo inicial, pero que sigue siendo una herramienta activa para quienes cumplan con los requisitos.

​Recepción de solicitudes activa

​Arreaza fue enfático al desmentir que el cierre de un ciclo de liberaciones masivas implique la anulación de la ley.

Por el contrario, la comisión técnica continúa trabajando en la revisión de expedientes.

"La Ley de Amnistía no pierde vigencia. Las solicitudes se seguirán recibiendo", escribió Arreaza en su cuenta de la red social X, asegurando la continuidad del proceso administrativo para los ciudadanos que deseen ampararse en dicha normativa.

​Transición hacia nuevos mecanismos

​El funcionario detalló que, dado que la ley ya benefició a "prácticamente todo el universo de personas" que cumplían con las condiciones para la libertad plena, la gestión de la mandataria encargada ha procedido a abrir "otros mecanismos" judiciales.

​Estos nuevos espacios, como la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, están diseñados para atender situaciones jurídicas que no califican técnicamente para una amnistía según el articulado vigente.