¿Qué disfrutarán los pasajeros de Laser en sus vuelos hacia Miami?

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Una cantidad de beneficios podrán tener los pasajeros en Laser Airlines para conectar a Caracas con Miami con el fin de priorizas el bienestar y atención durante los vuelos.

A través de su cuenta en Instagram, la aerolínea, en conjunto con Global X, informaron que habrá atención en Clase Ejecutiva, donde se ofrece un menú exclusivo de platos calientes y una fina selección de bebidas de alta gama.

Asimismo, los traslados se realizarán en modernos aviones Airbus A-320 en alianza con la empresa Global X, aeronaves que cuentan con una capacidad de 150 asientos, distribuidos en 12 puestos para clase ejecutiva y 138 para clase turista, brindando una alternativa moderna y eficiente para conectar a Venezuela con los Estados Unidos a partir del 1 de mayo.

Frecuencia diaria y horarios convenientes

La ruta contará con un vuelo diario que permitirá a los usuarios aprovechar mejor su tiempo. El trayecto desde Miami hacia Caracas saldrá a las 7:30 a.m. para aterrizar a las 10:45 a.m., mientras que la ruta desde Caracas hacia Miami despegará a las 12:30 p.m. con llegada prevista a las 4:00 p.m.

Los boletos ya se encuentran disponibles para la venta. Los interesados pueden realizar sus reservas a través del número de WhatsApp +58 412 266 2637 o comunicándose al centro de atención 0501-LASER00. De igual forma, el servicio está habilitado en todas sus oficinas comerciales y agencias de viajes de confianza.

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