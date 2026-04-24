AN evaluará reforma de la Ley del Trabajo: ¿Qué se sabe?

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Faltan pocos días para el esperado 1 de mayo, fecha en la que se anunciará un incremento salarial, en medio de debates extensos sobre la mejor forma de ir mejorando el ingreso de los trabajadores venezolanos de forma progresiva.

La presidenta Encargada, adelantó que se trataría de un aumento responsable, para evitar mayores distorsiones económicas que derivan en inflación.

Sus palabras fueron bien recibidas por el sector privado, mientras que los gremios reclaman un salario justo que cubra la canasta básica familiar.

Los gremios de empresarios y del sector industrial, piden al gobierno una reforma de la Ley del Trabajo, con el fin de sostener un incremento para sus trabajadores que, no se traduzcan en pasivos impagables para las empresas.

¿Qué sabemos del planteamiento de reformar la Ley del Trabajo?

En una actividad presidencial realizada este jueves 24 de abril en Barquisimeto, el diputado Luis Augusto Romero adelantó que la Asamblea Nacional (AN) prevé debatir una reforma de la ley del trabajo.

"Vienen nuevos debates. Tendremos que debatir la ley orgánica del trabajo. (…) Ese debate vendrá y toda una serie de reformas paulatinas que el país está requiriendo", dijo Romero.

La actual ley del trabajo fue un legado del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), que firmó en 2012 antes de morir, y es considerada una reivindicación de los derechos laborales.

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