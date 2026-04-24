Declaración final: Delcy Rodríguez y Gustavo Petro llegaron a estos acuerdos en Caracas

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​En el marco de la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Venezolana, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, sellaron este viernes en el Palacio de Miraflores una serie de acuerdos estratégicos destinados a blindar la frontera y acelerar la interconexión energética y comercial entre ambas naciones.

​El encuentro, definido por ambos líderes como un paso hacia la "unión grancolombiana", se centró en la seguridad fronteriza, la sustitución de importaciones y la creación de un bloque energético sólido.

​Uno de los anuncios más contundentes fue la puesta en marcha de un plan de seguridad conjunto para neutralizar las economías ilícitas que operan en los límites binacionales.

Los mandatarios acordaron:

Despliegue coordinado para el control territorial.

​Establecimiento inmediato de mecanismos de intercambio de información en tiempo real.

Enfoque directo contra el narcotráfico y el contrabando de combustible.

"Sepan los grupos del narcotráfico y los que están inmiscuidos en el contrabando que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos", sentenció Rodríguez al término de la reunión.

​Integración energética y sustitución de importaciones

​En el ámbito económico, la agenda priorizó la interconexión eléctrica y la soberanía comercial.

Ambos gobiernos trabajarán en un plan de sustitución de importaciones, priorizando los productos manufacturados en la región para fortalecer las economías locales frente a los mercados extraregionales.

​Por su parte, el presidente Petro abogó por una integración energética que mire hacia el futuro, impulsando los "nuevos modos de energía" y la transición hacia fuentes limpias como eje de la confederación binacional.

​El retorno a la "Gran Colombia"

Petro también aprovechó el escenario para reiterar su llamado histórico a retomar el proyecto de integración de Simón Bolívar.

Sostuvo que, en este siglo, la unidad de ambas naciones es una necesidad para convertirse en una potencia global.

​"Si logramos ese tipo de unidad y confederación, nos podría llevar a ser una de las naciones más fuertes del mundo, respetando las autonomías y la historia común", expresó Petro, calificando a Colombia y Venezuela como el "corazón del mundo".

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