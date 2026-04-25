Tome sus previsiones: Corpoelec anuncia mantenimiento para fortalecer el sistema eléctrico este 26 de abril

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Las cuadrillas operativas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realizarán jornadas de mantenimiento para fortalecer el sistema eléctrico nacional (SEN) este 26 de abril.

De acuerdo con el reporte oficial, las labores de mantenimiento preventivo beneficiarán a más de 137 mil habitantes de la parroquia Vista al Sol del estado Bolívar.

Las acciones se llevarán a cabo en la subestación Vista al Sol, municipio Caroní, desde las 5:00 hasta las 11:00 de la mañana.

Durante las maniobras, se ejecutará mantenimiento general a los equipos de potencia y cambio de cadenas de aisladores, cuyos resultados se traducen en mejoras del sistema de distribución de la subestación.

De igual modo, Corpoelec anunció el mantenimiento integral en la subestación Boulevard, ubicada en la ciudad de Maturín.

Los trabajos de optimización y fortalecimiento del servicio eléctrico, en comunidades de la parroquia Boquerón, se llevarán a cabo desde las 11:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Estas labores beneficiarán a la zona norte, específicamente a los residentes del Complejo Habitacional La Estancia, Viboral, urbanismos en Palma Real, Avenidas Alirio Ugarte Pelayo y Los Próceres, entre otros sectores.

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