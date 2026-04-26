Antes del 1 de mayo: Delcy Rodríguez dará un nuevo mensaje a los trabajadores en esta fecha

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que dará un mensaje a los trabajadores para dar a conocer de la agenda económica.

La fecha señalada en un contacto telefónico este sábado, fue el 30 de marzo, previo al Día del Trabajador.

«Nos encontraremos en Caracas este 30 de abril con un mensaje para los trabajadores de Venezuela. La agenda económica hay que tener un mapa claro con lo que ocurrió con el bloqueo económico, cómo el estado de bienestar se demostró durante 10 años y hoy nos toca sanar las heridas sociales, económicas, políticas. La peregrinación tiene ese objetivo».

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre el aumento salarial?

La mandataria agregó que el pasado mes de marzo "dimos un primer paso" y para el primer día del mes de mayo "daremos otro paso" para recuperar la economía venezolana.

La estrategia gubernamental, según lo expuesto por la presidenta encargada, se distancia de lo que calificó como "soluciones mágicas". En su lugar, abogó por la construcción de soluciones conjuntas que cuenten con la voluntad y determinación de todos los actores productivos.

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