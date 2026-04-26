COMUNICADO: Delcy Rodríguez condena el ataque terrorista ocurrido este 25 de abril en Colombia

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La Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, expresó su condena "ante el atroz atentado terrorista perpetrado el día de hoy, 25 de abril de 2026, en el sector "El Túnel" del municipio de Cajibío, sobre la vía Panamericana, departamento del Cauca".

A través de un comunicado, dejó claro que el acto que acabó con la vida de ciudadanos inocentes, "constituye una flagrante violación del derecho a la vida de la población" en Colombia.

¿Qué ocurrió en Cajibío?

Al menos 14 personas murieron y 38 resultaron heridas, entre ellas cinco menores, este sábado por un ataque con artefacto explosivo contra vehículos en la vía Panamericana en el Cauca, en el suroeste de Colombia.

Las Fuerzas Militares de Colombia atribuyen el accionar violento a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

El ataque afectó a al menos 15 vehículos fue en el sector de El Túnel, Cajibío.

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