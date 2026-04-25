¿Cuánto invertirá Siemens y GE en el Sistema Eléctrico Nacional?

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El coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, Oswaldo Felizzola, se refirió en una entrevista a la entrada de las empresas Siemens y General Eléctrica en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.

Lo considera una acción urgente, debido a que actualmente Venezuela depende en un 75% de la generación eléctrica del Guri.

¿De cuánto sería la inversión?

Felizzola señaló que las empresas, alemana y estadounidense, invertirán entre 15 mil y 40 mil millones de dólares.

"Se debe atender con urgencia la distribución de las cargas", dijo, debido al crecimiento que durante años ha tenido la sociedad venezolana.

Acuerdo en marcha con el gobierno venezolano

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo pasado sobre el inicio de negociaciones con las compañías Siemens y General Electric.

Estas conversaciones buscan resolver la crisis eléctrica que golpea al estado Zulia. Rodríguez atribuyó este avance al "diálogo diplomático" que el gobierno construyó durante los últimos meses de acercamiento con Estados Unidos.

"Gracias a ese diálogo puedo decir que ya mantenemos una relación directa con Siemens y con General Electric para solucionar el problema eléctrico en el estado Zulia", afirmó la mandataria.

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