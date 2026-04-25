Presidente Petro se despide de Venezuela este 25 de abril: clave de las siete áreas de integración

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela y Colombia fortalecieron sus lazos de cooperación tras la culminación de la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración.

El encuentro contó con la participación del mandatario colombiano, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes evaluaron los avances en las relaciones diplomáticas y sociales entre ambas naciones durante los días 23 y 24 de abril.

Al finalizar la jornada de trabajo, las autoridades venezolanas acompañaron al presidente Petro en su salida del país, calificando la visita como un paso fundamental para consolidar la unidad regional.

Alianza estratégica y bienestar común

De acuerdo con la información compartida por el Ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, durante las mesas de trabajo se abordaron siete áreas fundamentales que componen la agenda compartida. El objetivo principal de estos sectores es garantizar una integración efectiva que responda a las necesidades políticas y diplomáticas actuales, retomando los ideales de hermandad histórica que unen a los dos pueblos.

Economía y servicios básicos

Uno de los puntos centrales de la comisión fue la recuperación del intercambio comercial para dinamizar la actividad financiera en la región. Asimismo, se discutieron planes para impulsar la interconexión de energía eléctrica y el suministro de gas, buscando optimizar los servicios públicos y la infraestructura energética de manera conjunta.

Seguridad y lucha contra el crimen

En materia de seguridad, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó que los gobiernos acordaron mantener un combate coordinado contra las bandas criminales que operan en la zona.

Esta colaboración institucional pretende brindar mayor tranquilidad a la población mediante estrategias de vigilancia y control que frenen las actividades ilícitas en los pasos fronterizos.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube