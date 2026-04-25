Delcy Rodríguez habla sobre el 1 de mayo: esto espera de los trabajadores venezolanos

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, adelantó este fin de semana que el próximo 1 de mayo el Ejecutivo Nacional dará "otro paso" dentro de la estrategia diseñada para la recuperación económica de Venezuela. Durante una intervención telefónica en un acto realizado en el estado Yaracuy, la mandataria evitó mencionar de forma explícita un incremento del salario mínimo; sin embargo, subrayó que el cierre de abril será clave para recibir y evaluar las propuestas emanadas directamente de los sectores trabajadores del país.

Rodríguez recordó que en marzo ya se implementaron medidas iniciales y que la intención del Gobierno es continuar con una progresión "poco a poco" y con paso firme. La mandataria enfatizó la importancia de actuar con cautela en el manejo de las variables macroeconómicas, utilizando la analogía médica de asegurar que "el remedio sane" y no resulte ser "peor que la enfermedad", en clara referencia a la necesidad de controlar la inflación y mantener el equilibrio fiscal ante cualquier ajuste en los ingresos o beneficios sociales.

La estrategia gubernamental, según lo expuesto por la presidenta encargada, se distancia de lo que calificó como "soluciones mágicas". En su lugar, abogó por la construcción de soluciones conjuntas que cuenten con la voluntad y determinación de todos los actores productivos. El enfoque principal del Ejecutivo para este segundo trimestre del año parece centrarse en la consolidación de pasos seguros que impacten directamente en el bienestar de la ciudadanía, bajo la premisa de que el éxito financiero debe ir acompañado de resultados tangibles en el área social.

Rodríguez recalcó que la recuperación no debe medirse únicamente bajo indicadores macroeconómicos de crecimiento, sino por su capacidad de generar un impacto positivo en la calidad de vida de los venezolanos. "De nada sirve el crecimiento económico si no hay crecimiento social", concluyó la mandataria, reafirmando que el próximo 1 de mayo marcará un punto de inflexión en la política económica del semestre, siempre bajo el esquema de protección frente a factores externos y presiones inflacionarias.

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