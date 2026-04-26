Delcy Rodríguez rechaza la agresión contra Trump y su esposa: La violencia nunca será una opción

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La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su rechazo a la agresión contra Donald Trump y su esposa Melania

"Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz", dijo.

El presidente norteamericano y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de una cena con corresponsales en el hotel Hilton en Washington este sábado 25, luego que se escucharan unos disparos en el hotel.

A través de la red social Truth, el mandatario dijo: "He hablado con todos los representantes encargados del evento y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días", refiriéndose al encuentro con los corresponsales que quedó en el aire.

Los organismos de seguridad informaron que el tirador fue detenido y se encuentra en custodia.

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