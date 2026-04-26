1° de mayo: Delcy Rodríguez habla de "nuevo paso" para el ingreso de los trabajadores

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En el marco de la Gran Peregrinación Nacional celebrada en el estado Yaracuy, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, adelantó que se prepara un "nuevo paso" en materia de ingreso laboral para este 1° de mayo.

Con un discurso enfocado en la responsabilidad económica, la alta funcionaria subrayó que cada medida se toma con planificación estratégica para garantizar la estabilidad del país.

Al respecto, destacó que el proceso de estabilización requiere de un esfuerzo colectivo y una planificación estratégica.

También destacó que la prioridad del Gobierno es sanar las heridas sociales y económicas provocadas por el bloqueo para devolverle el bienestar al pueblo venezolano.

Delcy Rodríguez habla de "nuevo paso" para el ingreso de los trabajadores

Durante su intervención telefónica, la presidenta Rodríguez enfatizó la importancia de la cautela en la gestión pública.

Ya en marzo dimos un primer paso, y este primero de mayo daremos otro paso. Y siempre con cautela de que el remedio pueda curar y sanar, y que no tengamos que decir el remedio fue peor que la enfermedad. No, vamos a sanar, a curar. Poco a poco estamos dando los pasos firmes para la recuperación económica de Venezuela. No hay soluciones mágicas, pero sí hay la voluntad y la determinación de que lo hagamos juntos

A cinco días para el 1 de mayo: propuestas claves del aumento salarial en Venezuela

Solo faltan cinco días para que se celebre el Día del Trabajador y la expectativa en Venezuela es total.

Tras las recientes declaraciones de Rodríguez sobre un "nuevo paso" para el ingreso laboral, el debate se centra en qué formato tendrá este ajuste.

Sobre el tema, analistas y gremios manejan cuatro propuestas claves que definirán el bienestar del trabajador este 2026.

Bonificación del ingreso

Es la opción con más fuerza política. Consiste en aumentar significativamente el Ingreso Contra la Guerra Económica y el cestaticket, manteniendo el salario mínimo base en su cifra actual.

El ajuste del salario mínimo base

Gremios sindicales y representantes de la Central Bolivariana de Trabajadores insisten en la necesidad de mover el piso salarial con la propuesta de un incremento del salario base (actualmente en 130 bolívares) para que tenga una mayor incidencia en las utilidades, vacaciones y prestaciones sociales.

La indexación

Esto implicaría que el ingreso mínimo se fije en un monto anclado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para evitar que la devaluación erosione el aumento en pocos meses. Se habla de un "ingreso vital mínimo" que se ajuste automáticamente según el comportamiento cambiario.

Modelo "híbrido" con servicios

Este planteamiento incluye no solo un ajuste monetario (salario + bonos), sino también un paquete de compensación no salarial.