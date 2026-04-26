¡Atención! Así es el nuevo itinerario de American Airlines para la ruta Miami- Caracas

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La conectividad aérea entre Venezuela y Estados Unidos (EEUU) recibe un nuevo impulso a través de la aerolínea American Airlines.

Según se pudo conocer, la compañía programó un incremento en sus operaciones comerciales entre Miami y Caracas.

Así es el nuevo itinerario de American Airlines para la ruta entre Miami y Caracas

De acuerdo con un reporte de la cuenta dgaviación American Airlines activará un segundo vuelo diario a partir del próximo 21 de mayo.

Con esta expansión, la compañía recupera la capacidad de frecuencias que operaba en 2019.

El nuevo esquema de servicios diarios queda establecido bajo el siguiente itinerario:

Ruta Miami - Caracas: Salida 08:55 am – Llegada 12:15 pm.

Ruta Caracas - Miami: Salida 01:00 pm – Llegada 04:34 pm.

De igual forma, se conoció que los vuelos serán ejecutados por su filial regional, Envoy Air, utilizando aeronaves Embraer 175.

Maracaibo en la mira

Por otra parte, dgaviación reveló que fuentes del sector aeronáutico indican que el próximo paso de la aerolínea será el anuncio del reinicio de sus vuelos con Maracaibo.

La capital zuliana se consolidaría así como el segundo destino de American Airlines en Venezuela, lo que devuelve la conexión directa a una de las regiones con mayor demanda de viajes hacia el sur de la Florida.

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