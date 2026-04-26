Luto en la academia: muere el científico venezolano Vladimiro Mujica

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La comunidad científica despide a Vladimiro Mujica, destacado investigador y profesor venezolano, quien falleció el pasado sábado 25 de abril en México a los 71 años.

Su deceso fue confirmado por instituciones de alto prestigio como la Universidad Estatal de Arizona y la Academia de Ciencias de América Latina, las cuales resaltaron su brillo intelectual y su calidad humana.

Mujica no solo dejó una huella profunda en el estudio de la materia a nivel microscópico, sino que también fue una voz constante y firme en la defensa de los valores democráticos y el desarrollo social de su país natal.

Un legado académico

Nacido en Caracas en 1954, su camino en el conocimiento lo llevó por distintos continentes. Tras formarse en universidades de Chile y Venezuela, se especializó en Suecia, donde obtuvo su doctorado. A lo largo de su vida, se convirtió en un referente para las nuevas generaciones de científicos, ocupando puestos docentes y de investigación en centros de excelencia en Israel y EEUU.

Trayectoria educativa y profesional

Vladimiro Mujica inició su formación académica en la Universidad de Concepción y la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su búsqueda de respuestas sobre el comportamiento de la naturaleza lo llevó a la Universidad de Uppsala, en Suecia, donde completó su doctorado en 1985.

Esta formación internacional le permitió desarrollar una visión global que aplicó durante sus años como profesor en la Universidad Northwestern y, más recientemente, en la Universidad Estatal de Arizona, donde era una figura respetada por sus colegas y estudiantes.

Contribuciones a la ciencia moderna

Sus investigaciones se centraron en entender cómo se comportan las partículas en escalas sumamente pequeñas. Es reconocido mundialmente por sus estudios sobre el transporte de electrones en moléculas, un campo que ayuda a comprender cómo funcionan los componentes electrónicos del futuro.

Reconocimientos y liderazgo institucional

A lo largo de su carrera, recibió numerosos honores por su excelencia docente y sus descubrimientos. Fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y ocupó cargos directivos en organizaciones científicas de toda América Latina.

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