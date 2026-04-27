Semana decisiva del aumento salarial: lo que se define antes del 1 de mayo

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El debate sobre un posible ajuste del salario mínimo en Venezuela entra en una fase clave, en medio de propuestas sindicales, reuniones oficiales y expectativas por anuncios vinculados al 1 de mayo, Día del Trabajador.

Diversos sectores han puesto sobre la mesa planteamientos que buscan redefinir la forma en que se ajustan los ingresos de los trabajadores en el país.

Propuesta sindical plantea ajustes trimestrales

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) presentó un documento en el que propone un esquema de incremento automático del ingreso cada tres meses. La iniciativa, dirigida a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca romper con los ajustes puntuales y establecer una metodología periódica.

El planteamiento central incluye un incremento equivalente a 50 dólares trimestrales, acompañado de mecanismos que mantengan la indexación de bonos como el de alimentación y el Ingreso de Guerra Económica, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo.

Dentro de la propuesta también se contemplan beneficios adicionales para momentos específicos del año, como:

$100 en periodo vacacional

$100 en aguinaldos de fin de año

Estos pagos serían independientes del salario base y funcionarían como apoyo para gastos extraordinarios.

Asimismo, se incluye una cláusula de contingencia que plantea la redistribución automática de los ajustes en caso de que no se decrete el aumento trimestral, garantizando la continuidad del ingreso ajustado.

Inclusión de pensionados y control de precios

El documento también incorpora a los jubilados y pensionados, solicitando que reciban incrementos similares a los trabajadores activos. Además, se plantea la creación de un subsidio de transporte y la implementación de un esquema de “ticket de transporte” para aliviar costos de movilización.

Otro punto relevante es la propuesta de congelar precios de una lista de 16 productos básicos durante un año, bajo supervisión institucional, como medida para evitar que el ajuste salarial pierda impacto frente a la inflación.

Diálogo con la OIT y agenda internacional

En paralelo, el Gobierno venezolano avanza en conversaciones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco del V Foro de Diálogo Social que se realizará en Caracas los días martes y miércoles 28 y 29 de abril.

La OIT evalúa aspectos relacionados con convenios sobre salarios mínimos, libertad sindical y consulta tripartita, lo que ha generado expectativas en el sector laboral ante posibles avances en materia salarial.

Las próximas jornadas serán determinantes para conocer si se concreta un anuncio oficial o si continúan las negociaciones, en un contexto donde el ajuste del ingreso se mantiene como una de las principales demandas de los trabajadores en el país.

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