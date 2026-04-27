Pronóstico del Inameh: dónde lloverá este lunes 27 de abril

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Para este lunes 27 de abril, el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa sobre lluvias, chubascos y descargas eléctricas sobre ciertas regiones del país.

Según el Inameh, las precipitaciones afectarán a casi todo el territorio nacional, intensificándose después del mediodía.

Inameh: dónde lloverá este lunes 27 de abril

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana habrá cielo nublado en buena parte del país, pero con precipitaciones variables.

El reporte informa que se sentirán en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, centro norte, Falcón, Lara, Yaracuy, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia.

A partir del mediodía, se prevén lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui, Monagas, región central, llanos centrales, occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la Gran Caracas?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología anunció que para la Gran Caracas se mantendrá cubierto durante la mayor parte del periodo con precipitaciones variables, más intensas en la madrugada, primeras horas de la mañana y final de la tarde.

El Inameh refiere que actualmente la vaguada monzónica, que se encuentra interactuando directamente con un sistema de baja presión de 1010 hPa ubicado al norte de Colombia, favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical y lluvias de intensidad variable en la fachada caribeña y el occidente venezolano.

Por otro lado, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se encuentra posicionada sobre el sur del territorio y parte de los llanos occidentales.

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