Edmundo Gónzalez y María Corina se pronuncian por nuevo atentado contra Trump: comunicado

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Este 27 de abril, los opositores María Corina Machado y Edmundo González, se pronunciaron por los hechos acaecidos el pasado sábado en el Hotel Hilton de Washington D.C., donde un hombre irrumpió armado en una cena en la que participaba el presidente Donald Trump junto a parte de su gabinete.

A través de un comunicado, la Vocería Oficial rechazó lo que sería un nuevo intento de magnicidio contra Trump.

"Expresamos nuestra solidaridad irrestricta hacia todos ellos, y manifestamos nuestro más enérgico rechazo hacia todo acto de violencia cometido contra las autridades electas de una nación libre y democrática como son los Estados Unidos de América", expresan en parte del escrito.

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