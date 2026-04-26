Servicio secreto

"El tirador ha sido detenido" Trump se pronuncia tras ser evacuado del hotel Hilton en Washington

Por Indira E. Crespo M.
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 09:53 pm
"El tirador ha sido detenido" Trump se pronuncia tras ser evacuado del hotel Hilton en Washington

Luego de ser evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca que se desarrolla en el hotel Hilton en Washington, el presidente Donald Trump expresó su deseo de querer regresar al evento, sin embargo esperará la decisión del Servicio Secreto

En redes sociales dijo que el tirador fue detenido  y que, ha recomendado que "el espectáculo continúe".

El presidente norteamericano y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de la cena luego que se escucharan unos disparos en el hotel.

A través de la red social  Truth, el mandatario dijo que dará una rueda de prensa en breve, desde la Casa Blanca.

A su vez,  aclaró: "He hablado con todos los representantes encargados del evento y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días", refiriéndose al encuentro con los corresponsales que quedó en el aire. 

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