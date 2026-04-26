Evacúan a Donald Trump y su esposa de una cena en la Casa Blanca: ¿Qué ocurrió?

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El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, acaban de ser evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca este sábado 25 de abril.

La agencia EFE publicó que, el Servicio Secreto intervino en la cena que se celebra en Washington con la presencia del presidente estadounidense que se encontraba en la mesa que presidía el evento y de la que fue evacuado junto a la primera dama, por un incidente aparentemente relacionado con personas que comenzaron a protestar en la sala donde se celebraba la velada.

De acuerdo a la cadena CNN, el vicepresidente J. D. Vance y algunos miembros del gabinete de Trump que también asistían al evento también fueron retirados.

Trump está a salvo, según una fuente familiarizada con el asunto.

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