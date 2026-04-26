Estos empleos en EEUU ofrecen hasta $140.000 de salario y no pueden ser reemplazos por la IA

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La creciente integración de la inteligencia artificial en el entorno corporativo ha desatado una ola de despidos masivos, especialmente en el sector tecnológico, generando incertidumbre sobre el futuro de la fuerza laboral humana.

Ante este panorama, un análisis reciente de la firma Resume Genius identifica sectores estratégicos donde el factor humano prevalece sobre la automatización.

El estudio destaca que las profesiones que requieren pensamiento abstracto, resolución de problemas complejos y habilidades interpersonales no solo mantienen una baja probabilidad de ser sustituidas, sino que ofrecen estabilidad y salarios competitivos que superan las seis cifras anuales.

Profesiones

Según detalla La Opinión, estas son las profesiones con mayor seguridad laboral y mejores salarios frente al avance de la IA:

Enfermero/a especialista: Percibe un salario de $132,050, con un crecimiento proyectado del 35% y un riesgo de sustitución del 0%.

Percibe un salario de $132,050, con un crecimiento proyectado del 35% y un riesgo de sustitución del 0%. Asistente médico: Con una remuneración de $133,260 anuales, un crecimiento del 20% y riesgo nulo (0%) ante la IA.

Con una remuneración de $133,260 anuales, un crecimiento del 20% y riesgo nulo (0%) ante la IA. Veterinario: Registra ingresos de $125,000 al año, con un crecimiento del 10% y solo un 7% de riesgo de automatización.

Registra ingresos de $125,000 al año, con un crecimiento del 10% y solo un 7% de riesgo de automatización. Gerente de Servicios Médicos y de Salud: Su salario alcanza los $117,960, con una demanda que aumentará un 23% y riesgo de reemplazo del 16%.

Su salario alcanza los $117,960, con una demanda que aumentará un 23% y riesgo de reemplazo del 16%. Científico de investigación en informática e información: Obtiene un sueldo medio de $140,910, con un crecimiento del 20% y un riesgo de sustitución del 31%.

Importancia de estos empleos

La inmunidad temporal de estos empleos reside en la necesidad de destrezas manuales y una conexión humana que la tecnología aún no logra replicar de forma efectiva.

Es importante considerar que, aunque estas áreas muestran una resistencia sólida, el cambio tecnológico es constante y ninguna profesión es totalmente ajena a la transformación digital.

Por ello, la especialización en sectores que combinan el conocimiento técnico con la empatía y la toma de decisiones críticas se posiciona como la mejor defensa para los trabajadores que buscan asegurar su futuro profesional en la próxima década.

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