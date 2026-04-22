Adiós al cheque de estímulo: crisis financiera en EEUU paraliza este bono ofrecido por Trump

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El Gobierno de Donald Trump enfrenta un colapso financiero en su promesa de entregar cheques de estímulo de $2,000 tras un revés judicial histórico de la Corte Suprema.

La máxima instancia judicial declaró ilegal la política arancelaria que pretendía financiar este beneficio, lo que obligó al Departamento del Tesoro a iniciar, el pasado 20 de abril, la devolución masiva de $166,000 millones de dólares a empresas importadoras.

Impacto

Esta salida de capital liquida cualquier posibilidad inmediata de enviar dinero a los ciudadanos, ya que el Estado ahora debe priorizar el cumplimiento del mandato judicial y enfrentar demandas adicionales que podrían elevar la cifra de reembolsos en los próximos meses.

La inviabilidad del proyecto también choca con la realidad del Congreso, donde la falta de una fuente de ingresos clara tras la anulación de los aranceles ha sepultado el respaldo político para la medida.

Razones de la cancelación

Analistas del Instituto Cato y expertos económicos advierten que el costo del programa superaba con creces la recaudación real, calificando la iniciativa como un riesgo para la inflación y la deuda nacional.

Es importante que la población comprenda que, sin la aprobación del Legislativo y con un déficit fiscal en aumento, el esperado "dividendo arancelario" desaparece del panorama económico actual de los Estados Unidos.

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