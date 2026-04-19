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La alianza estratégica entre el equipo campeón Gotham FC y Bank of America impulsa una transformación social en Nueva York y Nueva Jersey a través del programa Elevate Play.

Esta iniciativa busca revertir el sedentarismo infantil, dado que solo el 20% de los menores en la región cumple con la actividad física recomendada, mediante la integración de clínicas de fútbol gratuitas, educación financiera y talleres de confianza.

Además de fomentar el deporte, el acuerdo garantiza que 10,000 jóvenes y educadores asistan sin costo a los partidos de la temporada 2026, consolidando un compromiso profundo con las comunidades históricamente marginadas y el éxito integral de las nuevas generaciones.

Agenda

La agenda comunitaria de las próximas semanas ofrece las siguientes actividades destacadas según informa El Diario NY:

Concierto "Una celebración de la música dominicana": Homenaje sinfónico al director Tony Guzmán. Ubicación: Marian Anderson Theater, Aaron Davis Hall, City College of NY. Fecha y hora: Miércoles 15 de abril a las 7 p.m.

Homenaje sinfónico al director Tony Guzmán. Ubicación: Marian Anderson Theater, Aaron Davis Hall, City College of NY. Fecha y hora: Miércoles 15 de abril a las 7 p.m. Día de reciclaje de electrónicos y textiles: Recolección de aparatos y ropa organizada por la concejal Gale Brewer. Ubicación: Marlene Meyerson JCC Manhattan (334 Amsterdam Ave). Fecha y hora: Domingo 26 de abril, de 10 a.m. a 2 p.m.

Recolección de aparatos y ropa organizada por la concejal Gale Brewer. Ubicación: Marlene Meyerson JCC Manhattan (334 Amsterdam Ave). Fecha y hora: Domingo 26 de abril, de 10 a.m. a 2 p.m. Clínica legal gratuita: Asistencia en inmigración, vivienda y derechos laborales con NYLAG. Ubicación: 75-35 31st Ave, Suite 206B, East Elmhurst, Queens. Fecha y hora: Jueves 30 de abril, de 10 a.m. a 3 p.m.

Asistencia en inmigración, vivienda y derechos laborales con NYLAG. Ubicación: 75-35 31st Ave, Suite 206B, East Elmhurst, Queens. Fecha y hora: Jueves 30 de abril, de 10 a.m. a 3 p.m. Feria de empleo de la concejal Sandy Nurse: Oportunidades en agencias municipales e industrias ecológicas. Ubicación: 1474 Gates Avenue, Brooklyn. Fecha y hora: Sábado 16 de mayo, de 10 a.m. a 12 p.m.

Oportunidades en agencias municipales e industrias ecológicas. Ubicación: 1474 Gates Avenue, Brooklyn. Fecha y hora: Sábado 16 de mayo, de 10 a.m. a 12 p.m. Cursos de inglés y ciudadanía: Clases para principiantes y preparación para la naturalización. Ubicación: Dominico-American Society of Queens (40-27 97th street Corona, Queens). Horarios: Lunes y miércoles (6-8 p.m.) o sábados (10 a.m. - 1 p.m.).

Importante

Resulta importante que los ciudadanos aprovechen estos recursos gratuitos, que van desde servicios de reparaciones para adultos mayores hasta programas de entrenamiento deportivo para jóvenes mujeres.

La colaboración entre organismos gubernamentales y entidades privadas fortalece el tejido social al eliminar barreras económicas y facilitar el acceso a derechos fundamentales como la representación legal y la educación.

Estas jornadas representan un esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de vida y la seguridad en todos los condados de la ciudad.

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