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La comunidad científica y las agencias de inteligencia en Estados Unidos (EEUU) enfrentan una situación sin precedentes que despierta alarmas en los niveles más altos del poder. Expertos vinculados a proyectos estratégicos han protagonizado incidentes fatales o desapariciones inexplicables que desafían la lógica de las coincidencias casuales.

El temor a que potencias extranjeras o redes ilícitas atenten contra el capital intelectual del país obliga a una movilización de recursos federales. Mientras las familias exigen respeto a su privacidad, los legisladores presionan por respuestas claras sobre la integridad de quienes custodian secretos tecnológicos vitales.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirma que lidera los esfuerzos para buscar conexiones entre los científicos fallecidos y desaparecidos de investigadores nucleares y aeroespaciales en EEUU. Se conoció que al menos 10 individuos con acceso a información sensible integran la lista de casos bajo sospecha oficial.

¿Qué agencias participan en el proceso que investigas el FBI?

El FBI trabaja de la mano con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y la NASA para encontrar respuestas urgentes. Kash Patel, director de la agencia, aseguró que no dejarán "piedra sin remover" para identificar si existen vínculos con actores extranjeros o conductas criminales organizadas.

Por su parte, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes inició este lunes una indagatoria paralela sobre estos reportes de muertes y desapariciones. El republicano James Comer calificó los hechos como una "amenaza para la seguridad nacional" y solicitó informes técnicos detallados a todas las dependencias involucradas.

Incluso la Casa Blanca confirmó su participación activa en la revisión integral de los expedientes para hallar elementos comunes entre las víctimas. El presidente Donald Trump calificó el asunto como "algo bastante serio" y espera resultados concretos sobre la posible existencia de una conexión siniestra en los próximos días.

¿Cuáles son los casos más críticos que investiga el FBI?

Entre los sucesos más impactantes destaca el asesinato a tiros del profesor del MIT, Nuno F.G. Loureiro, un físico especialista en fusión nuclear atacado frente a su casa en Massachusetts. Asimismo, la desaparición del general retirado William Neil McCasland, quien dirigió investigaciones avanzadas del Pentágono, mantiene en vilo a las autoridades de Nuevo México.

En California, la ingeniera aeroespacial de la NASA, Monica Reza, desapareció durante una caminata en un bosque de Los Ángeles en junio de 2025. Otro caso relevante es el de Anthony Chavez y Melissa Casias, ambos vinculados al Laboratorio Nacional de Los Álamos, quienes se esfumaron sin dejar rastros de actividad criminal evidente.

La lista incluye también al astrofísico Carl Grillmair de Caltech, quien murió tras ser baleado en su residencia en febrero de este año 2026. Aunque algunas familias sugieren causas médicas o problemas personales, la frecuencia de los incidentes en centros como el Laboratorio de Propulsión a Chorro eleva las sospechas de los investigadores.

¿Qué busca determinar la justicia con la investigación de estas desapariciones?

Los detectives analizan si el acceso a información clasificada convirtió a estos profesionales en objetivos de espionaje o sabotaje internacional. El FBI busca determinar si el suicidio sospechoso del exoficial de inteligencia Matthew James Sullivan, antes de testificar sobre ovnis, forma parte de este patrón de agresiones.

A pesar de la gravedad de los hechos, portavoces de la NASA como Bethany Stevens aclaran que, por ahora, nada indica una amenaza inmediata a la infraestructura nacional. Sin embargo, el Congreso mantiene su postura firme y considera que la coincidencia entre tantos científicos de élite es extremadamente poco probable.

La seguridad de los complejos nucleares y aeroespaciales se encuentra bajo vigilancia máxima mientras el FBI investiga los asesinatos y desapariciones de investigadores nucleares y aeroespaciales en EEUU. Se esperan arrestos correspondientes si las pesquisas confirman la existencia de una conspiración contra la soberanía científica del país.

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