Alcabala mortal: venezolano muere de un infarto tras inspección policial en Florida

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La comunidad venezolana en Orlando, Florida, enfrenta un duro golpe tras el fallecimiento de Ray Barráez, un migrante de 50 años que perdió la vida por un ataque cardíaco durante una detención de tránsito.

El hombre, quien gestionaba actualmente un proceso de asilo en Estados Unidos, sufrió inicialmente un ataque de pánico al ser abordado por los oficiales, situación que derivó rápidamente en un infarto fulminante.

Este trágico incidente resalta la vulnerabilidad emocional y física que enfrentan muchos solicitantes de protección internacional ante situaciones de estrés elevado, dejando ahora a una esposa viuda y a un hijo de 14 años en una situación de desamparo económico y emocional.

Antecedentes

Tras años de esfuerzo por establecerse en territorio estadounidense, la muerte de Barráez ha movilizado a familiares y amigos, quienes iniciaron una recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe para costear los gastos fúnebres.

Su esposa, Karly Moncada, describe al fallecido como un hombre trabajador y el pilar fundamental de su hogar, cuyo deceso repentino transforma por completo el futuro de su familia según informó La Patilla.

Es importante destacar que el estrés agudo puede detonar crisis cardiovasculares severas en personas bajo presión constante, un factor que la familia intenta asimilar mientras buscan apoyo de la comunidad para despedir a quien fuera su principal sustento.

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