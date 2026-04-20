¿Cuánto gana un empleado de Home Depot en 2026? Descubre la lista de sueldos actualizada

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La cadena minorista Home Depot consolida su estructura salarial en 2026 bajo un esquema que prioriza el ascenso interno y la superación del salario mínimo federal.

Con una fuerza laboral que supera los 472,000 asociados, la compañía mantiene un enfoque de competitividad en el sector retail.

Gracias a ello, miles de trabajadores, incluidos un alto porcentaje de la comunidad latina, gestionan sus finanzas basándose en pagos por hora que varían según la ubicación geográfica y la experiencia previa.

Actualmente, la empresa opera con miles de vacantes activas en logística, ventas y soporte, reafirmando su posición como uno de los mayores empleadores de Estados Unidos.

Salarios

Los sueldos actuales en las tiendas y centros de distribución se desglosan de la siguiente manera según detalla Mundo Now:

Salario base inicial: $15 por hora (mínimo garantizado por la empresa).

$15 por hora (mínimo garantizado por la empresa). Rango salarial general: Entre $15 y $26 por hora según el cargo.

Entre $15 y $26 por hora según el cargo. Compensación media anual: $37 881 (incluye salario y beneficios).

$37 881 (incluye salario y beneficios). Salario base del CEO (Ted Decker): $1.4 millones anuales.

$1.4 millones anuales. Compensación total del CEO: $16.19 millones (incluye bonos y acciones)

Beneficios extras

El esquema de remuneración incluye incentivos que elevan el ingreso real de los empleados más allá del pago por hora.

Destacan los programas de compra de acciones para asociados y las bonificaciones por desempeño, los cuales representan una oportunidad importante de capitalización a largo plazo.

Por ejemplo, una inversión de $1 000 en acciones de la firma realizada en el año 2000 alcanzaría hoy un valor aproximado de $6 150, lo que equivale a un rendimiento superior al 515 %.

Estos beneficios, sumados a la cobertura de salud, buscan compensar el impacto de la inflación en el presupuesto familiar de los trabajadores.

Importancia

A pesar de la marcada brecha salarial entre la alta dirección y los empleados de base, la empresa destaca que el 90 % de sus gerentes de tienda iniciaron sus carreras en puestos operativos por hora.

Aunque el ingreso promedio enfrenta retos ante el creciente costo de vida en diversas ciudades, la estabilidad laboral y las herramientas de capacitación técnica facilitan el crecimiento profesional dentro de la organización.

Para quienes buscan una nueva oportunidad laboral, comprender estos niveles de ingreso es fundamental para negociar condiciones que permitan cubrir gastos esenciales y generar un margen de ahorro en el contexto económico actual.

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