Sepa quiénes recibirán más de $2.000 del Seguridad Social esta semana en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) finaliza el ciclo de pagos de abril con el envío masivo de fondos programado para este miércoles 22.

En esta ocasión, los beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes recibirán sus depósitos, completando así el esquema escalonado que busca optimizar la distribución de recursos a nivel nacional.

Importancia

Esta inyección de capital resulta importante para los hogares estadounidenses, considerando que el pago promedio para trabajadores jubilados se sitúa en $2,076 mensuales.

Según detalla Mundo Now, esta es una cifra que muchos pensionados consideran ajustada frente al alza constante en los costos de vivienda y servicios médicos.

Impacto económico

A pesar de que más de 75 millones de personas dependen de estos ingresos para subsistir, el poder adquisitivo del Seguro Social ha caído un 20% desde el año 2010. Esta situación genera una expectativa creciente sobre el Ajuste por Costo de Vida (COLA) para el próximo periodo.

Mientras que en 2026 el incremento fue del 2.8%, proyecciones recientes de instituciones como The Senior Citizens League sugieren que el COLA de 2027 podría escalar hasta el 4.0% debido a la persistente inflación en combustibles y alimentos.

Este posible ajuste busca cerrar la brecha económica de millones de jubilados que hoy destinan la mayor parte de su cheque al pago de primas de Medicare y necesidades básicas.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube