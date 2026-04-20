¿Vives en California? El programa gratuito que los inmigrantes deben conocer para evitar la deportación

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California reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los inmigrantes al fortalecer el programa de Financiamiento de Servicios de Inmigración (ISF, por sus siglas en inglés).

Bajo la dirección del Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), esta iniciativa asegura que miles de personas tengan acceso a representación legal gratuita, sin importar su situación económica.

California protege la defensa legal gratuita para inmigrantes a través del programa ISF

En medio de un aumento en los desafíos migratorios, California ha establecido el programa de Financiamiento de Servicios de Inmigración (ISF) como una herramienta clave para la justicia social.

El CDSS proporciona fondos estratégicos a organizaciones sin fines de lucro para ofrecer asesoría legal de alta calidad a residentes que enfrentan procesos de deportación o que necesitan regularizar su estatus migratorio.

Según fuentes oficiales del California Department of Social Services (CDSS), el programa no solo cubre la defensa en casos de expulsión, sino que también financia servicios para la obtención de la ciudadanía, la renovación de DACA y protecciones para jóvenes inmigrantes.

El objetivo principal es eliminar la barrera financiera que impide a las familias vulnerables acceder a una representación justa en los tribunales.

¿Quiénes pueden beneficiarse del programa ISF en California?

La elegibilidad para estos servicios gratuitos se basa principalmente en los ingresos y el lugar donde vives.

Según informes de CalMatters, el estado sigue ofreciendo este apoyo a pesar de las presiones presupuestarias, enfocándose en ayudar a las personas de bajos ingresos que no tienen los medios para contratar a un abogado privado.

Los servicios que ofrecen las organizaciones asociadas incluyen:

Defensa contra la deportación: Representación completa en audiencias judiciales.

Representación completa en audiencias judiciales. Asistencia en solicitudes: Ayuda con los trámites de naturalización y residencia permanente.

Ayuda con los trámites de naturalización y residencia permanente. Talleres sobre derechos constitucionales y prevención de fraudes.

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