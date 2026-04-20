El costo de tener un perro o un gato en EEUU: precios que debes conocer

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El cuidado de animales domésticos en Estados Unidos representa una inversión económica significativa para las familias, con gastos que escalan según el tipo de atención médica necesaria. Durante el primer año de vida de una mascota, el desembolso promedio estimado por entidades especializadas como la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, alcanza los 3.221 dólares en el caso de los perros y 1.904 dólares para los gatos. Estas cifras agrupan servicios básicos que van desde consultas preventivas y esquemas de vacunación hasta seguros médicos y artículos de cuidado diario.

Estructura de precios por procedimientos clínicos

El costo final de cada atención veterinaria depende de factores como la ubicación del centro de salud, el tamaño del animal y la urgencia del caso. Según registros de PetCover USA, los valores promedio para servicios frecuentes en el territorio nacional son los siguientes:

Vacunación: 20 a 50 dólares por dosis.

20 a 50 dólares por dosis. Procedimientos de esterilización: 200 a 600 dólares.

200 a 600 dólares. Consultas de emergencia inicial: 150 a 250 dólares.

150 a 250 dólares. Limpieza dental: 300 a 800 dólares.

300 a 800 dólares. Diagnóstico por imagen (Radiografías): 150 a 400 dólares.

150 a 400 dólares. Análisis clínicos (sangre): 100 a 300 dólares.

100 a 300 dólares. Intervenciones quirúrgicas graves: 3.000 a 7.000 dólares.

En cuanto a intervenciones quirúrgicas específicas, el presupuesto varía drásticamente según la patología: las cirugías gastrointestinales oscilan entre 2.000 y 5.000 dólares, mientras que las reparaciones de ligamentos cruzados se sitúan en un rango de 2.000 a 4.000 dólares.

Estrategias para la optimización de gastos

Organizaciones del sector sugieren medidas para mitigar el impacto financiero del veterinario, priorizando la prevención sobre el tratamiento correctivo. Las recomendaciones incluyen mantener los cronogramas de vacunación al día y aplicar tratamientos antiparasitarios constantes, ya que las enfermedades derivadas de la falta de higiene suelen requerir tratamientos de alto costo.

Asimismo, se destaca la importancia de la higiene bucal, dado que las complicaciones dentales frecuentemente desencadenan patologías renales o cardíacas graves. Otras alternativas para reducir el gasto directo son el aseo personal realizado en el hogar y la contratación de seguros médicos especializados, los cuales asumen una parte de los costos ante imprevistos o accidentes. Se aconseja también consultar con los facultativos sobre la pertinencia de las vacunas opcionales para evitar gastos innecesarios según el estilo de vida del animal.

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