El nuevo “sueño americano” está en Texas: estos son los empleos mejor pagados

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Según las cifras preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025 y las proyecciones para 2026, Texas se mantiene oficialmente como la octava economía más grande del mundo, superando a países enteros como Canadá, Rusia, Corea del Sur e Italia.

El gobernador Greg Abbott celebró recientemente estos resultados, destacando que el PIB de Texas alcanzó un récord histórico de $2.9 billones de dólares.

"Texas es el destino número uno para los creadores de empleo", afirmó el mandatario, subrayando que la productividad de la fuerza laboral texana ha permitido que el estado crezca a un ritmo superior al promedio nacional de Estados Unidos.

El "Milagro de Texas": ¿Por qué es la 8ª economía mundial?

El ascenso de Texas no es pura casualidad. Según datos de la Oficina del Gobernador de Texas y el Bureau of Economic Analysis (BEA), el estado ha visto un crecimiento del 46% en los últimos 11 años. Este impresionante avance se basa en algunos pilares fundamentales:

Exportaciones líderes: Durante 24 años consecutivos, Texas ha sido el estado que más exporta en Estados Unidos, destacándose en sectores como tecnología, semiconductores y energía.

Clima de negocios: Durante 21 años seguidos, los CEOs han nombrado a Texas como el mejor estado para hacer negocios.

Diversificación: Aunque el petróleo sigue siendo crucial, la llegada de centros de datos de Inteligencia Artificial (IA) y el crecimiento de la industria aeroespacial están dando un gran impulso a la economía hacia 2026.

Los trabajos mejor pagados en Texas en 2026

Con una economía tan fuerte, el mercado laboral está ofreciendo salarios muy competitivos, especialmente en áreas técnicas y especializadas.

De acuerdo con el informe de Nexford University y los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) para 2026, aquí te presentamos los puestos que tendrán las remuneraciones más altas en el estado:

Profesión Salario promedio anual (aproximadamente Cardiólogos y cirujanos $453.900 Anestesiólogos $390.000 Directores Ejecutivos (CEO) $240.000+ Ingenieros de Software Senior (IA/Cloud) $185.000 Gerentes de arquitectura e ingeniería $175.000

Además, el Banco de la Reserva Federal de Dallas indica que, para este año, sectores como los servicios financieros, la construcción de infraestructura y la energía renovable están liderando las nuevas contrataciones con salarios que superan ampliamente la media nacional.

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