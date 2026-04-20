¿EEUU dirá adiós a la moneda de un centavo? La iniciativa que marca el camino para su retiro.

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El futuro de la moneda de un centavo en Estados Unidos comienza a definirse con una iniciativa aprobada en Florida.

Esta propuesta abre la puerta a una transformación en las transacciones en efectivo, al permitir ajustes en los montos finales. La medida aún requiere la firma del gobernador para entrar en vigencia, pero ya cuenta con respaldo político significativo.

De concretarse, el estado marcaría un precedente en el país al reducir de forma práctica la circulación del “penny”, una moneda que ha perdido relevancia con el paso del tiempo.

Redondeo en efectivo: clave de la medida

El proyecto establece que los comercios podrán redondear los pagos en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano. Este mecanismo busca simplificar las operaciones diarias sin modificar el precio real de los productos.

Entre los puntos más importantes destacan:

Solo aplicará a pagos en efectivo

No afectará transacciones electrónicas

Permitirá ajustes hacia arriba o hacia abajo

La propuesta surge en un contexto donde el centavo pierde cada vez más protagonismo. La decisión del Tesoro de Estados Unidos de detener su acuñación aceleró la discusión sobre su permanencia en el sistema monetario. Este escenario responde a factores como:

Alto costo de fabricación

Bajo poder adquisitivo de la moneda

Preferencia creciente por pagos digitales

Todo ello ha llevado a replantear la utilidad del centavo en la economía actual.

Florida como pionero en la transición

Con esta legislación, Florida se posiciona como uno de los estados que lideran la adaptación a un modelo sin monedas de baja denominación. La normativa también brinda respaldo legal a los comercios que adopten el sistema de redondeo.

Este paso busca evitar desorden en las transacciones y facilitar la transición hacia un esquema más práctico para consumidores y comerciantes, según Diario Las Américas.

La decisión que tome Florida podría influir en otros estados del país, ya que, a medida que el centavo pierde utilidad, crece la posibilidad de que más regiones adopten medidas similares.

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