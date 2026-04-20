Pasos para tramitar la declaración de herencias en Venezuela: conozca los requisitos clave del Seniat

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El Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como (Seniat), mantiene activo su sistema en línea para gestionar la declaración de herencias de manera digital.

Este trámite es fundamental para que los familiares de una persona fallecida puedan disponer legalmente de los bienes y derechos que esta dejó en vida.

Para cumplir con este deber formal, los herederos cuentan con un lapso de 180 días hábiles contados a partir del momento del fallecimiento. Realizar el proceso dentro de este tiempo permite evitar el pago de multas o intereses por retraso.

Inscripción del RIF sucesoral

El primer paso consiste en obtener el Registro Único de Información Fiscal de la sucesión. El representante debe ingresar al portal oficial del organismo, seleccionar la opción de personas naturales y registrar los datos del fallecido junto a los de los herederos.

Una vez completado el formulario en la web, es necesario imprimir la planilla y acudir a una oficina del ente tributario con el acta de defunción, copias de las cédulas de identidad y la constancia de residencia para formalizar el documento.

Registro de bienes y deudas

Con el registro definitivo en mano, se debe entrar nuevamente al sistema con el usuario creado para cargar la información detallada de la herencia. En esta etapa se deben validar los datos del caso y especificar si existe un testamento.

El sistema solicita incluir los activos, como casas, carros o cuentas en el banco, así como los pasivos, que incluyen deudas pendientes o gastos médicos de última enfermedad. Al finalizar la carga, la plataforma calculará automáticamente si existe algún monto de dinero que deba pagarse.

Documentos y validación final

Para concluir el trámite, el usuario debe imprimir la planilla de declaración y, si el sistema lo indica, la de pago. El último paso es dirigirse a la sede regional correspondiente del ente recaudador con los documentos originales para su revisión.

Entre los papeles exigidos se encuentran el acta de matrimonio o de unión estable, las partidas de nacimiento de los hijos y los títulos de propiedad de los bienes declarados.

Consideraciones sobre la vivienda

Un aspecto relevante en este proceso es el beneficio que se aplica a la vivienda principal. Si el inmueble declarado era el lugar de residencia habitual del fallecido, se puede solicitar un desgravamen para reducir el impacto del impuesto.

Debido a la exactitud requerida en la valoración de los bienes y la carga de datos, las autoridades suelen recomendar la orientación de un profesional para evitar errores en el formulario digital.

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