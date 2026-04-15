Beneficios SNAP Florida: lo que sí puedes comprar con tu tarjeta EBT ante las nuevas restricciones

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A partir del 20 de abril de 2026, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Florida va a experimentar uno de los cambios más importantes de su historia reciente.

Con una nueva normativa estatal diseñada para promover hábitos alimenticios más saludables, miles de beneficiarios verán que la lista de productos que pueden comprar con su tarjeta EBT se limitará.

Esta medida no afectará el monto mensual que reciben, pero sí cambiará lo que se considera "alimento esencial" en el estado del sol.

Cambios en el SNAP Florida 2026: ¿Qué productos quedan prohibidos?

Según los últimos informes del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) y sitios especializados como Healthy SNAP Florida, la nueva restricción se enfoca en productos que tienen poco valor nutricional y un alto contenido de azúcar o cafeína.

A partir de la fecha límite, ya no podrás usar tu EBT para comprar:

Refrescos y sodas: Esto incluye tanto las versiones regulares como las dietéticas o con edulcorantes artificiales.

Bebidas energéticas: Cualquier bebida que contenga más de 65 mg de cafeína por cada 8 onzas (como Monster, Red Bull o Celsius).

Dulces y golosinas: Esto abarca barras de chocolate, gomitas, caramelos y productos similares.

Postres ultraprocesados: Pasteles empaquetados listos para comer, como los de las marcas Little Debbie o Hostess (como los Twinkies, por ejemplo).

A pesar de las nuevas restricciones, el programa SNAP sigue cumpliendo su misión de garantizar la seguridad alimentaria.

Artículos que todavía puedes comprar con beneficios SNAP en Florida

1. Alimentos básicos y proteínas

Puedes seguir comprando carnes como pollo, res y cerdo, además de pescados, huevos, leche, quesos y yogures. También se permiten productos de panadería como pan integral, tortillas y cereales.

2. Frutas y verduras

Cualquier tipo de fruta o vegetal, ya sea fresco, congelado o enlatado, sigue siendo fundamental en tus compras. El objetivo es que estos productos sean la prioridad al usar tus fondos.

3. Bebidas saludables y agua

Aunque las sodas no están permitidas, puedes seguir comprando:

Agua mineral o con gas, siempre que sea natural o tenga saborizantes naturales sin azúcar añadida.

Jugos naturales que contengan más del 50% de jugo real de fruta o verdura.

Café y té, tanto en grano como en bolsas, son totalmente aptos.

4. Semillas y plantas

Un dato que muchos pasan por alto es que puedes comprar semillas o plantas que produzcan alimentos para tu hogar.

¿Por qué Florida está haciendo este cambio justo ahora?

La administración estatal, apoyándose en datos del Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA, sostiene que estas nuevas restricciones tienen como objetivo combatir la obesidad y la desnutrición en familias de bajos ingresos.

Según fuentes de WLRN, esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para reducir los errores en las transacciones y asegurar que los fondos públicos se utilicen para "nutrición real".

Es importante tener en cuenta que si intentas comprar un producto prohibido después del 20 de abril, el sistema de la caja registradora simplemente no permitirá que ese artículo se sume al total de tu tarjeta EBT.

Podrás pagarlo por separado con efectivo o tarjeta de débito, pero no con tus beneficios de SNAP.

Para más información, se aconseja a los beneficiarios que revisen el portal oficial de MyFloridaFamilies o utilicen la aplicación Providers (anteriormente Propel) para monitorear sus saldos y los artículos que son elegibles en tiempo real.

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