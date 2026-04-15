Alivio de sanciones: Binance hace anuncio para sus usuarios en Venezuela este 15 de abril

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance reintegró oficialmente a varias entidades financieras públicas de Venezuela dentro de su sistema de comercio entre personas.

A través de sus cuentas oficiales, se informó el regreso de instituciones que habían sido retiradas previamente de las opciones de pago directas, permitiendo que los usuarios vuelvan a realizar transacciones sin necesidad de intermediarios o descripciones genéricas para identificar sus cuentas bancarias.

El movimiento coincide con reportes sobre cambios en las restricciones que pesaban sobre el sistema financiero local, lo que facilita una conexión más fluida con los mercados digitales internacionales.

Nuevos bancos disponibles en la plataforma

La actualización del sistema permite que los usuarios seleccionen directamente nombres de instituciones que antes no figuraban en la lista de opciones. Entre los bancos que se sumaron o reintegraron formalmente para operar en el mercado de intercambio se encuentran:

Banco de Venezuela

Banco del Tesoro

Banco Digital de los Trabajadores

Esta integración simplifica el proceso de búsqueda para quienes desean comprar o vender criptomonedas, ya que ahora pueden filtrar los anuncios de comercio específicamente por estas entidades, agilizando el tiempo de respuesta en cada operación.

Impacto en el sistema financiero venezolano

La incorporación de estas entidades es vista como un paso hacia la normalización de las relaciones entre las plataformas tecnológicas globales y el sector bancario del país. Al aparecer nuevamente de forma explícita, se reduce la incertidumbre de los usuarios al momento de registrar sus datos de pago y se formaliza el flujo de fondos entre las cuentas bancarias tradicionales y las billeteras digitales.

Este cambio refleja una apertura progresiva que beneficia a miles de personas que dependen de estas herramientas para el envío de remesas, el ahorro o el comercio cotidiano. La disponibilidad de estas opciones dentro de la aplicación móvil y la página web ya se encuentra activa para todos los perfiles verificados en la región.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube