Admisiones UCV 2026: inicia el registro Simadi y estos son los requisitos para bachilleres

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La Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció la apertura de su convocatoria para el Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral (Simadi) 2026.

Si bien, los aspirantes tienen desde el 13 de abril hasta el 24 de mayo para completar su registro.

Fases del proceso



Es importante destacar que esta etapa inicial se enfoca exclusivamente en el registro de los usuarios y la carga digital de los documentos que solicita la secretaría de la UCV. Posteriormente, una vez que el aspirante supere esta fase, quedará habilitado para realizar el Test Diagnóstico Integral, el cual evalúa tres pilares fundamentales como lo son el razonamiento verbal, lógico-numérico y áreas de conocimiento específicas, según lo detalló El Diario.



En este sentido, dicha evaluación se llevará a cabo totalmente en línea, siguiendo el cronograma y los bloques horarios que el portal oficial de Mérito Académico asigne a cada estudiante.

Requisitos de participación



Para inscribirse en el Simadi 2026, los interesados deben pertenecer a uno de estos grupos:



1. Estudiantes de último año de bachillerato en Venezuela que posean su constancia de estudio y las notas certificadas de 1° a 4° año.

2. Bachilleres graduados en instituciones nacionales con su título y notas del periodo académico a la mano.

3. Egresados de instituciones extranjeras, siempre que cuenten con toda su documentación (título y notas) debidamente legalizada.

Detalles sobre el pago



La UCV exige a todo participante realizar un aporte especial de 12,5 dólares. En este sentido, el aspirante debe calcular este monto basándose en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente el día que realice el depósito o la transferencia bancaria.

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