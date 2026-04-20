¿Sabes cuántos años de prisión recibes por criar gallos de pelea en Arizona?

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Las autoridades de Arizona aplican con severidad el estatuto 13-2910.03 para erradicar las peleas de gallos, una actividad clasificada como delito grave de clase 5 desde 1998.

La legislación prohíbe terminantemente la cría, posesión o entrenamiento de aves con fines de combate, así como el uso de propiedades privadas para organizar estos eventos clandestinos.

Quienes incurren en estas prácticas enfrentan cargos por maltrato animal que conllevan la confiscación inmediata de las especies, multas económicas significativas y un registro criminal permanente que limita futuras oportunidades laborales en el estado.

Castigos

El sistema penal establece castigos severos que varían según el historial delictivo del infractor, con penas que inician en los seis meses para delincuentes primarios y escalan hasta los siete años y medio de prisión para reincidentes con dos o más antecedentes.

Resulta importante destacar que la ley no solo castiga a los organizadores, sino que también persigue a espectadores y colaboradores indirectos según reseña La Opinión.

Bajo la normativa actual de 2026, la policía mantiene operativos de vigilancia constantes para desmantelar estas redes de apuestas y entretenimiento ilegal que vulneran los derechos de los animales en el suroeste del país.

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