Quedan pocos días para salvar tu permiso de trabajo en EEUU: esta es la nueva regla de asilo

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La administración federal estadounidense busca transformar los mecanismos de acceso al mercado laboral para quienes solicitan protección internacional en su territorio. Este ajuste normativo responde a una estrategia para desincentivar las peticiones que el gobierno considera carentes de méritos legales suficientes.

Los expertos en leyes de inmigración advierten sobre una crisis de precariedad económica inminente para los núcleos familiares que dependen de estos ingresos legales. La incertidumbre crece mientras los servicios de asesoría recomiendan agilizar cualquier trámite pendiente antes de un cambio irreversible en el sistema.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirma que la actualización vence el plazo para frenar la regla que deja sin trabajo a solicitantes de asilo este 24 de abril de 2026. El periodo de consulta pública cierra este viernes para recibir cualquier objeción formal ciudadana.

¿Cómo afecta el tiempo de espera a solicitantes de asilo?

La propuesta principal consiste en extender el plazo para calificar a un Documento de Autorización de Empleo (EAD) de 150 a 365 días de espera. Bajo el esquema actual, el solicitante accede al beneficio en cinco meses, pero la reforma obligaría a los extranjeros a esperar un año completo.

La firma especializada Oguz Law asegura que esta reforma pretende disuadir las solicitudes de asilo, aunque la consecuencia real será la falta de sustento para los inmigrantes. El gobierno también pretende suspender los trámites iniciales si el tiempo de resolución de casos de asilo supera los 180 días de retraso.

Según estimaciones del Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP), este umbral de 180 días resulta inviable para la capacidad actual del sistema. La organización advierte que, bajo estas condiciones, podrían pasar décadas antes de que la agencia vuelva a aceptar nuevas solicitudes de permiso laboral.

¿Qué nuevas facultades tendrá el USCIS con la actualización?

De aprobarse la medida, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) poseerá mayor discrecionalidad para denegar permisos bajo criterios estrictamente individuales. Ya no existirá una aprobación automática por el simple cumplimiento del tiempo de espera, sino que cada oficial evaluará la elegibilidad del caso.

La regla incluye restricciones severas para quienes ingresaron al país fuera de los puertos de control oficiales o solicitaron asilo tras un año de llegada. Además, los solicitantes deberán asistir obligatoriamente a tomas de huellas dactilares y biometría tanto en la fase inicial como en cada renovación periódica.

Estas condiciones representan un muro burocrático adicional para quienes ya enfrentan procesos legales complejos y costosos en los tribunales de inmigración. La consultora Fragomen advierte que los extranjeros enfrentarán brechas en el empleo e incertidumbre total durante su transición hacia el estatus de asilado.

¿Qué acciones recomienda por esta actualización?

Los abogados sugieren a todas las personas elegibles que envíen sus solicitudes de autorización de empleo de manera inmediata antes del cierre del plazo de consulta. La normativa no invalidará los permisos ya emitidos, los cuales conservarán su vigencia hasta la fecha de expiración impresa en el plástico actual.

Participar en el periodo de comentarios públicos permite que las voces de los afectados lleguen a los oídos de las autoridades del DHS este abril de 2026. Presentar objeciones oficiales constituye la última herramienta legal para intentar frenar una política que amenaza la estabilidad laboral de la comunidad.

Proteja su derecho al trabajo y consulte con un especialista para asegurar que su expediente cumpla con los requisitos vigentes antes de que las reglas cambien.

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