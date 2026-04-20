¡Es gratis! El programa STEP que todo viajero de EEUU debe conocer para evitar riesgos

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene a disposición de sus ciudadanos el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente (STEP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte en su sitio web oficial, este servicio gratuito es una herramienta vital de seguridad diseñada para que los estadounidenses que se encuentren en el extranjero puedan ser localizados y asistidos de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

¿Para qué sirve el programa STEP?

La inscripción en este sistema permite que las embajadas y consulados estadounidenses contacten a los ciudadanos en situaciones críticas.

Además, el programa actúa como un puente directo en casos de terremotos, huracanes, inundaciones, disturbios civiles, inestabilidad política en el país de destino y alertas familiares urgentes o emergencias de salud.

Además, el sistema facilita que amigos y familiares puedan restablecer contacto con el viajero a través de la red consular en situaciones de crisis.

De igual modo, los suscriptores reciben mensajes habituales y alertas sobre terrorismo, clima o desastres que podrían afectar su estancia.

Para ello, el Departamento de Estado reevalúa los destinos cada 6 a 12 meses, otorgando una calificación del 1 al 4 según el nivel de riesgo del país visitado.

¿Cómo registrarse en la plataforma?

El proceso es sencillo y se realiza a través del portal MyTravelGov y los interesados tienen dos modalidades para activar el servicio:

Como usuario con cuenta: Permite registrar itinerarios específicos, crear planes de viaje múltiples y modificar suscripciones en cualquier momento.

Como invitado: Es una opción rápida para recibir alertas de un país particular sin necesidad de crear un perfil permanente, aunque no permite editar detalles una vez enviados.

Para completar el registro, el ciudadano solo debe proporcionar datos básicos de su itinerario e información de contacto en el extranjero.

El Departamento de Estado asegura que la base de datos es estrictamente confidencial y se utiliza exclusivamente con fines de protección y seguridad consular.

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