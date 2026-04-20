¿Recibiste tu permiso de trabajo en EEUU? Así debes pedir tu tarjeta de Seguro Social

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Obtener un número de Seguro Social (SSN) es un paso fundamental para integrarse al sistema de Estados Unidos. A partir de abril de 2026, han ocurrido cambios importantes en la coordinación entre agencias que debes conocer para no perder tiempo. Pueden solicitar el número de Seguro Social todos los ciudadanos estadounidenses y, bajo ciertas condiciones, algunos no ciudadanos.

Entre estos últimos figuran trabajadores extranjeros, estudiantes internacionales, niños nacidos en Estados Unidos, solicitantes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y sobrevivientes de violencia doméstica.

Gran cambio de 2026: Fin del proceso integrado

Anteriormente, al solicitar un permiso de trabajo (Formulario I-765), podías pedir el Seguro Social en el mismo paquete. Esto ya no es posible. Ahora debes realizar un trámite independiente directamente con la Administración del Seguro Social (SSA). La aprobación de tu permiso de trabajo ya no genera automáticamente la emisión de tu tarjeta de Seguro Social.

Requisitos indispensables

La validación de la identidad y el estatus legal es estricta. Los solicitantes deben presentar documentos originales o copias certificadas, tales como:

Pasaporte extranjero vigente.

Tarjeta de residente permanente (I-551).

Registro de entrada y salida (I-94).

Documento de autorización de empleo (I-766).

Acta de nacimiento para comprobar la edad.

Pasos para realizar la solicitud

El procedimiento se gestiona de forma gratuita y sin intermediarios. La recomendación oficial es iniciar el proceso 10 días después del ingreso a Estados Unidos para asegurar que los sistemas migratorios estén actualizados. El interesado puede comenzar la carga de datos en el portal web oficial y, posteriormente, dispone de 45 días para acudir a una oficina local a consignar los documentos originales.

Para quienes no puedan realizar el registro digital, existe la opción de completar el formulario SSA-5 y programar una cita presencial. Una vez validada la información, la tarjeta es enviada por correo postal en un tiempo estimado de 14 días hábiles.

Casos especiales

Si eres estudiante (Visa F-1/M-1): Además de tus documentos de identidad, necesitas una carta de tu escuela (DSO) que confirme que tienes una oferta de trabajo o que estás autorizado para el empleo.

Además de tus documentos de identidad, necesitas una carta de tu escuela (DSO) que confirme que tienes una oferta de trabajo o que estás autorizado para el empleo. Si no tienes permiso de trabajo: Solo puedes obtener un SSN si demuestras que es un requisito legal para recibir un beneficio federal o estatal (como ayuda de vivienda o salud). Si solo lo necesitas para impuestos y no puedes trabajar, lo que te corresponde es un ITIN, no un Seguro Social.

¿Cuándo no es obligatorio?

No necesitas un SSN para:

Obtener una licencia de conducir (en muchos estados).

Inscribirte en la escuela.

Obtener un seguro de salud privado.

Solicitar servicios básicos como luz o agua.

Nota de seguridad: El trámite es totalmente gratuito. Si alguien te ofrece "agilizar" el proceso de tu Seguro Social a cambio de dinero, se trata de una estafa. La única forma legal de obtenerlo es a través de la oficina oficial de la SSA.

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