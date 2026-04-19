¡Todo gratis en Washington! Visita la feria más grande de la historia en el National Mall

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La organización Freedom 250 transforma el National Mall de Washington D.C. en una exhibición masiva sin precedentes denominada "Great American State Fair", disponible del 25 de junio al 10 de julio.

Este evento gratuito ocupa el espacio comprendido entre el Capitolio y el Monumento a Washington, ofreciendo a los asistentes una rueda de la fortuna de 110 pies, exhibiciones tecnológicas y muestras culturales de cada estado y territorio de la nación.

Horarios

La feria opera con horarios extendidos durante los fines de semana y culmina con una celebración especial a medianoche el 4 de julio según detalla El Tiempo Latino.

Con esto la feria se posiciona como el evento recreativo y educativo más ambicioso de la capital en décadas para conmemorar el camino hacia el 250.º aniversario del país.

Cada una de las 16 jornadas presenta una temática distinta que abarca desde la innovación aeroespacial y la inteligencia artificial hasta el reconocimiento a los veteranos y la salud pública.

Importancia

Los organizadores destacan que esta feria de escala mundial busca unir a la ciudadanía mediante muestras de arquitectura, música, emprendimiento y robótica, permitiendo el acceso libre a todas las familias que se registren previamente.

Resulta importante resaltar que el Departamento del Interior respalda oficialmente esta iniciativa, la cual proyecta atraer a millones de turistas y residentes.

Con esta asistencia proyectada se convertirá el corazón de la capital en un epicentro de entretenimiento que rivaliza con las históricas ferias mundiales por su despliegue de infraestructura y diversidad cultural.

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