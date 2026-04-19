Nueva ley de alivio energético en Maryland: así recibirás hasta $1.400 para tus facturas

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La Asamblea General de Maryland finalizó su sesión legislativa de 2026 con la aprobación de la ley Utility RELIEF Act, una normativa diseñada para frenar el impacto de la inflación energética tras un invierno de facturas récord.

El gobernador Wes Moore impulsó esta medida que garantiza un ahorro promedio de $150 anuales por hogar, financiados mediante el uso de $100 millones del fondo estratégico estatal y la reducción de recargos por eficiencia energética.

Para los sectores más vulnerables, el alivio resulta aún más importante, ya que la integración con programas de asistencia vigentes podría generar beneficios de hasta $1 400 para saldar deudas pendientes con las compañías eléctricas.

Cambios

El estatuto introduce cambios estructurales que obligan a las empresas de servicios públicos, como BGE y Pepco, a asumir costos que antes trasladaban a los consumidores según detalla El Tiempo Latino.

Entre los puntos más destacados, la ley prohíbe el uso de fondos de los clientes para bonos ejecutivos y exige que los centros de datos costeen sus propias mejoras de infraestructura eléctrica.

Voces en contra

Aunque la oposición republicana cuestiona la suficiencia del ahorro mensual de $12.50, las empresas advierten sobre posibles riesgos en la confiabilidad de la red a largo plazo.

Sin embargo, la mayoría legislativa defiende la reforma como el logro más importante del año para proteger el bolsillo de los ciudadanos y modernizar el sistema tarifario.

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