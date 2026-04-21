¿Calificas para ayuda legal gratis? Conoce los requisitos de ingresos de Texas RioGrande Legal Aid

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En un estado tan vasto como Texas, enfrentar un problema legal sin recursos puede parecer una batalla perdida. Sin embargo, para los residentes del suroeste y la zona fronteriza, existe un aliado histórico.

Texas RioGrande Legal Aid (TRLA), la organización de asistencia legal más grande del estado y la tercera más importante de todo Estados Unidos, destaca por su labor.

Con cobertura en 68 condados, TRLA se encarga de que la justicia no sea un privilegio de quienes pueden pagarla, ofreciendo defensa gratuita en casos que van desde el derecho de familia hasta la protección de trabajadores migrantes.

Especialización en más de 45 áreas civiles

TRLA no solo ofrece asesoría general; cuenta con un cuerpo de abogados expertos en áreas críticas que afectan el día a día de las familias de bajos ingresos. Sus servicios se dividen principalmente en:

Derecho de Familia y Seguridad: atención prioritaria en casos de divorcio, custodia y protección contra la violencia doméstica .

Vivienda y Propiedad: defensa ante desalojos injustos , ejecuciones hipotecarias y problemas de habitabilidad.

Beneficios Públicos y Empleo: asistencia para acceder a programas como SNAP (cupones de alimentos) y Medicaid , así como defensa de derechos laborales.

Defensa Pública: programas especializados en 10 condados para personas acusadas de delitos que no pueden costear un abogado privado.

Protección especial para trabajadores agrícolas

Una de las misiones más distintivas de TRLA es su alcance geográfico y sectorial. Representan a trabajadores agrícolas migrantes y temporales no solo en Texas, sino en otros seis estados del sur de EE. UU., garantizando que se respeten sus contratos y condiciones de vida durante las temporadas de cosecha.

¿Cómo saber si calificas para ayuda gratuita?

Al ser una organización financiada con fondos públicos y privados para el bienestar social, TRLA aplica criterios estrictos para asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan:

Nivel de Ingresos: por lo general, los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 125% de las Pautas Federales de Pobreza. En situaciones excepcionales, este límite puede extenderse hasta el 200%. Ubicación: debes ser residente de uno de los 68 condados que cubren el tercio de la frontera entre México y Texas, o ser un trabajador agrícola migrante. Grupos Prioritarios: TRLA otorga atención inmediata a víctimas de violencia doméstica y otros crímenes graves.

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