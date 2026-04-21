Precios del petróleo Brent y Texas este 21 de abril: presión externa define jornada

Suscríbete a nuestros canales

Los precios del petróleo este 21 de abril reflejan un escenario dominado por factores externos que generan inestabilidad.

El crudo Brent se ubica en 95,34 dólares por barril, mientras que el WTI alcanza los 87,33 dólares. Estas cifras evidencian un mercado sensible a los acontecimientos internacionales, especialmente en regiones clave para la producción y distribución de energía.

Contexto de la alteración en el precio del petróleo

La situación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo uno de los principales motores de la volatilidad. La finalización del alto el fuego ha abierto un periodo de incertidumbre en el que no está claro si ambas naciones retomarán las negociaciones.

Aunque Irán ha manifestado cierta disposición al diálogo, mantiene condiciones que complican cualquier avance inmediato.

El proceso diplomático se caracteriza por mensajes mixtos. Por un lado, existe interés en continuar las conversaciones, pero por otro, no hay decisiones concretas sobre una nueva ronda de encuentros. Esta falta de claridad mantiene en alerta a los mercados energéticos, que reaccionan rápidamente ante cualquier cambio en el panorama político.

La tensión aumentó tras acciones militares recientes en el golfo de Omán, donde fuerzas estadounidenses interceptaron un buque iraní.

Este hecho provocó una fuerte reacción de Irán, que denunció el incidente como una violación de acuerdos internacionales y advirtió sobre posibles repercusiones.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube