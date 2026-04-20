Precios del petróleo Brent y Texas este 20 de abril: incertidumbre domina la jornada

Suscríbete a nuestros canales

Los precios del petróleo continúan marcados por la incertidumbre este 20 de abril, con el crudo Brent rondando los 94,82 dólares por barril y el WTI en 88,50 dólares.

Este comportamiento refleja la preocupación de los inversionistas ante un escenario internacional cada vez más tenso, especialmente por la situación en Medio Oriente. La volatilidad domina la jornada y mantiene en alerta a los mercados energéticos.

Conflicto entre Irán y Estados Unidos

El deterioro de las relaciones entre Irán y Estados Unidos se ha convertido en el principal factor que impulsa los precios del crudo. La negativa de Teherán a participar en nuevas negociaciones mientras persista el bloqueo marítimo impuesto por Washington ha complicado cualquier intento de acuerdo.

A esto se suman declaraciones firmes desde la Casa Blanca, que han incrementado el riesgo de una escalada.

El estrecho de Ormuz bajo presión

Uno de los elementos que más incide en el mercado es la situación en el estrecho de Ormuz. Irán ha reforzado los controles en esta ruta estratégica, limitando el paso de embarcaciones petroleras.

Los esfuerzos diplomáticos, incluyendo la mediación de Pakistán, no han logrado resultados concretos hasta ahora. La primera ronda de conversaciones finalizó sin acuerdos, lo que evidencia la distancia entre ambas posiciones.

Además, la tregua vigente está próxima a expirar, lo que reduce el margen para alcanzar una solución pacífica.

El alza del crudo tiene efectos que van más allá del sector energético. El aumento en los precios puede traducirse en mayores costos de producción y transporte, afectando a diversas industrias.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube