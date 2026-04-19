Irán planta a EEUU en Pakistán y mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz

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La diplomacia entre Irán y Estados Unidos (EEUU) pende de un hilo este domingo 19 de abril.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que Teherán no enviará una delegación a la nueva ronda de negociaciones en Pakistán mientras Washington mantenga el bloqueo marítimo contra sus puertos, una medida que calificaron de "ilegal y delictiva".

El ultimátum de Donald Trump

La negativa iraní choca frontalmente con los planes de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump anunció este mismo domingo que sus enviados especiales viajarán a Islamabad el lunes para una segunda ronda de contactos.

Sin embargo, el mandatario elevó el tono de la confrontación con una advertencia sin precedentes: si Irán no acepta el acuerdo propuesto, EEUU podría destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" del país persa.

El Estrecho de Ormuz

Como respuesta al cerco estadounidense, Irán volvió a imponer este sábado un "control estricto" en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de buques en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

Este cierre ocurre apenas un día después de haber anunciado su reapertura, lo que ha disparado la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales.

Aunque el intercambio de mensajes a través del mediador paquistaní continúa, la primera ronda de conversaciones del fin de semana pasado concluyó sin acuerdo.

Según Teherán, las "exigencias y ambiciones" de la administración Trump impidieron cualquier avance.

La tregua de dos semanas acordada el pasado 8 de abril expira este miércoles, lo que deja un margen de maniobra de apenas 72 horas para evitar una escalada militar.

4. Impacto en la opinión pública

El gobierno iraní mantiene su postura de que el bloqueo marítimo de EEUU es un "acto criminal" que asfixia su economía.

Por su parte, el ala republicana en Washington presiona para que la tregua no se extienda si no hay concesiones nucleares y militares claras por parte de Teherán.

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