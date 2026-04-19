Por qué perder tiempo en llamadas te cuesta miles de dólares al año en EEUU

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Un revelador informe pone nombre a la frustración que millones de ciudadanos viven a diario en Estados Unidos: la "Economía de las Molestias".

Según el economista de Stanford Neale Mahoney y el investigador Chad Maisel, los laberintos administrativos y el acoso comercial le cuestan a las familias estadounidenses la cifra astronómica de 165 mil millones de dólares al año.

Desde la imposibilidad de cancelar una suscripción en línea hasta las interminables esperas para que un seguro médico apruebe un trámite, el estudio de Groundwork Collaborative demuestra que estas "trabas" no siempre son errores, sino estrategias deliberadas para retener tu dinero.

El costo anual de la irritación: ¿Dónde se va tu dinero?

El informe cuantifica el impacto económico basado en el tiempo perdido (calculado sobre el salario promedio por hora) y los cargos directos. Este es el daño estimado por las molestias más comunes:

Actividad Molesta Costo Anual Estimado Comisiones "basura" (junk fees) $90,000 millones Estafas telefónicas $25,400 millones Trámites con seguros de salud $21,600 millones Tiempo de espera en citas médicas $19,400 millones Llamadas automáticas (Robocalls) $7,960 millones Burocracia de servicios gubernamentales $1,600 millones

El aumento del 60% en la espera

A pesar de los avances tecnológicos, la atención al cliente ha empeorado. En las últimas dos décadas, el tiempo que pasamos colgados al teléfono ha crecido un 60%.

Las empresas han perfeccionado lo que Mahoney llama "intentos cínicos de agotar al consumidor". Un ejemplo claro es el sector de los medios de comunicación: mientras el 100% de los periódicos permiten suscribirse con un clic, menos de la mitad permite cancelar sin hablar con un agente que intentará retenerte. Dificultar la cancelación puede inflar los ingresos de una empresa entre un 14% y un 200%.

Un tema político unificador

La frustración ha escalado a tal punto que abordar estas prácticas se ha vuelto un tema prioritario para los votantes en 2026.

Según Data for Progress, más de dos tercios de los ciudadanos exigen que el Congreso legisle contra las llamadas de spam y las suscripciones "trampa".

“Las empresas nos lo ponen fácil para hacer lo que ellas quieren, pero nos dificultan enormemente hacer lo que nosotros queremos”, sentencian los autores del informe.

Este exceso de obstáculos no solo afecta el bolsillo; genera un cinismo social y un desinterés profundo hacia las instituciones y el mercado, rompiendo la confianza básica necesaria para la vida moderna.

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